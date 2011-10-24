Правка темы WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Есть тема под Вордпресс

Нужно доработать её исходя из ТЗ, которое в приложении

Работа разбита на 3 этапа

От вас стоимость и сроки по каждому этапу.

Прошу разумные сроки и разумные цены

WordPress
14 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров