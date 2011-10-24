Перевод формы MS Access на Ruby on Rails

Надо перевести форму с подформами с MS Access на RoR (с использованием framework, чтобы приложение выглядело, как desktop). Форма содержит дерево, списки записей, поля данных, логику. В качестве СУБД используется MS SQL.

Скриншоты прилагаю. Пишите, какой фреймворк вы будете использовать и какой у вас опыт работы с ним, с RoR, MS Access, MS SQL.