Перевод формы MS Access на Ruby on Rails

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Надо перевести форму с подформами с MS Access на RoR (с использованием framework, чтобы приложение выглядело, как desktop). Форма содержит дерево, списки записей, поля данных, логику. В качестве СУБД используется MS SQL.

Скриншоты прилагаю. Пишите, какой фреймворк вы будете использовать и какой у вас опыт работы с ним, с RoR, MS Access, MS SQL.

SQLRuby
14 лет назад
AndyLee
Ли 
62 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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