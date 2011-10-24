Delphi 2007 программирование

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Доработка программы на Delphi 2007

Есть программа на Delphi 2007 . Программа сравнивает прайсы по частичному совпадению слова.

Нужно создать справочник по производителям, чтобы программа проставляла соответствия не только по названию модели товара, но и по производителям( чтобы не было путанницы и товар привязывался именно к своему товару а не к товару с одинаковым названием модели).

Delphi
14 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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