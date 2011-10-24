Доработка сайта на DLE (категории пользователей)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

1. Установление индивидуальных профайлов для различных групп пользователей;

2. Перенос базы пользователей из WP на DLE.

В перспективе доработка и разработка др. функционала.

Скайп - president_fbc

DLEWordPress
14 лет назад
tushev
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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