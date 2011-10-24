Сделать нужно за 2 дня. Цмс самописная, необходимы доработки по формированию цены и карзины. – Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если ...
Доработка сайта на DLE (категории пользователей)
1. Установление индивидуальных профайлов для различных групп пользователей;
2. Перенос базы пользователей из WP на DLE.
В перспективе доработка и разработка др. функционала.
Скайп - president_fbc
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