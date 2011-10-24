Дописать PHP программирование

Сделать нужно за 2 дня.

Цмс самописная, необходимы доработки по формированию цены и карзины.

– Оптовая политика

Есть магазин вещей оптово- розничный.

Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную.

есть условия оптовой покупки: это- когда ты выкупаешь весь размерный ряд определенной модели т.е. ты кладешь товар в корзину и тебе там предлогается купить весь размерный ряд по оптовой цене , если на против какого нибудь размера кол-во меняешь на 0 цена становиться розничной , так же есть модели в которых опт возможен уже от 2х 3х или 5ти размеров хотя и размеров в размерной сетке 8 (например можно выбрать 5 размеров из 8 и у тебя останется оптовая цена но если выберешь 4 из 8 то этого уже мало и цена меняется на розницу)

обязательное количество размеров для опта берется из прайса в соответствующем столбце.

вот и все.

– Совместная Покупка

1) Заходим на главную страницу, фон темнеет, вылазиет попап в котором мы выбираем тип пользователя, без выбора типа пользователя никуда не уйдешь Типы пользователей: Розница, Опт, Совместная покупка. При выборе совместная покупка перекидывает на страницу регистрации.

2) После входа под логином все товары при нажатии на "В корзину" идут не в корзину а на страницу совместные покупки (Отдельная страница).

3) Страница совместные покупки, после нажатия "В корзину" отображается выбранный товар, то есть фото, доступный размерный ряд, сколько размеров занято, цена оптовая и кнопка оформить совместную покупку.

4) При нажатии кнопки оформить совместную покупку надо чтобы этот товар сохранялся ниже на странице и был доступен для всех пользователей. И появлялась рядом кнопка присоеденится к покупке для других пользователей.

5) При нажатии на присоеденится открывается этот товар, показывается занятый размер и доступный размер, пользователь выбирает доступный размер нажимает присоеденится, выбранный размер становится занят.

Для этого необходимо реализовать это:

Для админки

1. Как будут в админке отображаться размеры. (Как сейчас только в строчку, у товара при импорте из прайса есть несколько колонок ,в двух из которых : в одной указаны какие размеры в принципе есть и тогда создаются соответствующие размеры , во второй колонке какие размеры есть в наличии и для этих размеров проставляются галочки автоматически и на сайте у товара отображаются те размеры которые есть в наличии)

2. Значение размеров может быть буквенное и цифровое, указывается в прайсе через запятую.

3. Возможность вывода цены : розница, опт, старая цена, цена при предоплате, цена по акции.

4. У товара должны быть цвета пример реализации покажем, картинки в цвета должны загружаться массово. И реализовать массовую загрузку в дополнительные картинки, также возможность загружать картинку по прямой ссылке.

5. Галочка для вида отображения размеров на сайте в корзине (селектор или галочки)

Для корзины

1. В корзине нужно, ID товара, фотография, название, производитель, цвет, размер, цена , количество, предоплата, сумма, и того.

2. Заказ который упадет в корзину, нужна возможность его редактировать, создавать новый и какого вида он будет отображаться скажу. Потому что потом заказы на сегодняшний день будут импортироваться (xl,w) и распечатываться .

Вы должны быть свободны ближайшие 2 дня! Работы много. Отвечу только исполнителю с отзывами.