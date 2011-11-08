Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок214 просмотров

Требуется добавить страничку на сайт, наполнить ее каталогом продукции.

14 лет назад
iritex
54 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$150
14 дней
Я обратился к Осману за доработкой сайта, работа сделана на отлично, претензий нет. Осман грамотный, честный и трудолюбивый человек. Рекомендовал его людям. Буду продолжать с Османом работу. Надеюсь на долгосрочные отношения (рабочие). Спасибо ВАМ!!!!!!!!!!!!!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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