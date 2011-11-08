Есть такая задача: нужно реализовать желательно на ajax, но можно в принципе и на любом другом языке, корзину для доски объявлений Adsmanager на Joomle. Рассказываю подробнее. Человек размещает какое то объявление о продаже чего либо ...
Доработка сайта
Требуется добавить страничку на сайт, наполнить ее каталогом продукции.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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