Доработка формы (php+sql+jscript+jquery+html)

Ищу человека с уверенным знанием php, mysql, javascript (скрипты и jquery) и в состоянии сверстать как в таблицах, так и в дивах. Необходима доработка формы (проверка на заполненность). Но также есть и другие задачи.

Требования: доступность в сети в течении рабочего дня (аська, скайп), наличие портфолио, опыта.

Прошу предоставить в личку или на [email protected] данные:

ФИО, возраст, ссылку на портфолио с описаниями, любой кусок кода на php, и среднюю стоимость за час/день (или другое) работы.

Оплата работы в вебманях. В начале за проект, далее по итогам недели. Без предоплаты.

PS Ребята, кто берёт работу и исчезает – отрицательный отзыв.