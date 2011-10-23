Граббер содержимого и запись данных в базу

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок273 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо написать программную часть на PHP для записи данных с 1-3 сайтов в единую БД. При этом обновление данных на стороне сайтов-источников информация в БД должна обновляться автоматически. Структура БД обсуждаема. На выходе - нормализованная БД, понятный, прокомментированный и структурированный код.

PHP
13 лет назад
dim_lam_dim
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 лет назад
$100
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Веб-программирование

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование