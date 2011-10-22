Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL ...
Написать скрипт на php
Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером
суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут
линки на полную статью сайта
Пример....
http://rapgenius.com/posts?page=6&search%5Border%5D=descend_by_published_at
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обратите внимание под титлом
International Underground: Hip Hop as Global Rebel Music
будет 3 иконки кнопки
1. фейсбук
2. твитер
3. гугл +1
скрипт зайдя на страницу кликает по этим трем кнопкам вместо меня отдает голос за меня чтобы я это руками не делал, в тоже времмя предварительно перед запуском скрипта я уже авторизирован в этиш 3-х системах
1. фейсбук
2. твитер
3. гугл +1
скрипт кликает по кнопке, голос защитывает и далее скрипт переходит на следующий урл из текстовика (url.txt)
все ссылки там с новой строки, переходит и тоже кликает по трем кнопкам... и так пока ссылки все не пройдет.
статья просто пример вывода кнопок http://rapgenius.com/posts?page=6&search%5Border%5D=descend_by_published_at
вот сам код который выводит эти кнопки на всех страницах он одинаковый
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