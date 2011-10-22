Написать скрипт на php

$50
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка398 просмотров

Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером

суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут

линки на полную статью сайта

Пример....

http://rapgenius.com/posts?page=6&search%5Border%5D=descend_by_published_at

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обратите внимание под титлом

International Underground: Hip Hop as Global Rebel Music

будет 3 иконки кнопки

1. фейсбук

2. твитер

3. гугл +1

скрипт зайдя на страницу кликает по этим трем кнопкам вместо меня отдает голос за меня чтобы я это руками не делал, в тоже времмя предварительно перед запуском скрипта я уже авторизирован в этиш 3-х системах

1. фейсбук

2. твитер

3. гугл +1

скрипт кликает по кнопке, голос защитывает и далее скрипт переходит на следующий урл из текстовика (url.txt)

все ссылки там с новой строки, переходит и тоже кликает по трем кнопкам... и так пока ссылки все не пройдет.

статья просто пример вывода кнопок http://rapgenius.com/posts?page=6&search%5Border%5D=descend_by_published_at

вот сам код который выводит эти кнопки на всех страницах он одинаковый

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PHP
14 лет назад
webdimonik
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

spb_nod
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Исполнитель взялся но не смог справится
Не сработались. Про комментарий: не порите фигню. Я взялся так же как за любой другой проект - оценил сроки, описал план вам действий и о деньгах, между прочим, даже не заикался. Когда столкнулся с тем, что проект невыполним впринципе - сразу же вас известил и предложил альтернативные способы достижения цели, но которые не лежат в сфере моей компетенции. Вместо чудаческих отзывов и оправданий, могли поблагодарить меня за бесплатно проделанный анализ задачи, попытку решения и нанять нужного вам специалиста.

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spb_nod
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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