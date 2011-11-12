Приватно для Денис Аленев (UniStyle)

1) поправить меню категорий. Работать должно по принципу аккордиона. По умолчанию подкатегории скрыты. При клике на категория появляются снизу подкатегории.

2) организовать вывод товаров как у gard.ru (кроме фильтра и 2-х видов показа). При загрузке страницы категории отображается список подкатегорий со скрытыми блоками (спойлерами), в которые при загрузке страницы загружаются их товары (шаблон вывода browse). При клике на название подкатегории открывается блок с ее товарами с кнопкой "закрыть", при клике на которую блок обратно скрывается. Также могут быть у подкатегорий их подкатегории. В них вывод также происходит. Вывод товаров 1 шаблоном browse.

3) в описании товара заменить вывод уменьшенной картинки на оригинальную картинку товара