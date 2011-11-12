Требуется для Ubuntu 11.04 написать на скриптах (или еще на чем то на ваш выбор) систему банов на сервере по айпи адресу. По принципу по определенным фразам в определенном лог файле давать бан по айпи, ...
Приватно для Денис Аленев (UniStyle)
1) поправить меню категорий. Работать должно по принципу аккордиона. По умолчанию подкатегории скрыты. При клике на категория появляются снизу подкатегории.
2) организовать вывод товаров как у gard.ru (кроме фильтра и 2-х видов показа). При загрузке страницы категории отображается список подкатегорий со скрытыми блоками (спойлерами), в которые при загрузке страницы загружаются их товары (шаблон вывода browse). При клике на название подкатегории открывается блок с ее товарами с кнопкой "закрыть", при клике на которую блок обратно скрывается. Также могут быть у подкатегорий их подкатегории. В них вывод также происходит. Вывод товаров 1 шаблоном browse.
3) в описании товара заменить вывод уменьшенной картинки на оригинальную картинку товара
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