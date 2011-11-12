Приватно для Денис Аленев (UniStyle)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки182 просмотра

1) поправить меню категорий. Работать должно по принципу аккордиона. По умолчанию подкатегории скрыты. При клике на категория появляются снизу подкатегории.

2) организовать вывод товаров как у gard.ru (кроме фильтра и 2-х видов показа). При загрузке страницы категории отображается список подкатегорий со скрытыми блоками (спойлерами), в которые при загрузке страницы загружаются их товары (шаблон вывода browse). При клике на название подкатегории открывается блок с ее товарами с кнопкой "закрыть", при клике на которую блок обратно скрывается. Также могут быть у подкатегорий их подкатегории. В них вывод также происходит. Вывод товаров 1 шаблоном browse.

3) в описании товара заменить вывод уменьшенной картинки на оригинальную картинку товара

14 лет назад
shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$180
7 дней
Денис отлично справился со всеми поставленными задачами.Это не простой фрилансер,которому лишь бы всё сделать и получить деньги.Он также внёс поправки,о которых мы не договаривались с ним заранее.В общем если хотите чтобы Ваш проект стал удачным,обращайтесь к Денису.Спасибо!
Были недопонимания но, в целом, сотрудничество состоялись. Рекомендую полностью очертить круг задач требующих выполнения, в рамках оговариваемого бюджета, чтобы не возникли потом споры.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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