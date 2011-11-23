нужно создать шаблон, а точнее переделать тот, что есть на аllbiаthlon'соm под новый макет. (послойный psd) Большинство функций уже на сайте есть и можно взять из существующего шаблона. ...
Обработчик прайсов Excel для интернет-магазина
Интернет магазину на платформе Viart требуется несколько продвинутый обработчик из Escel подготовленного нами прайса эксель (если будет предложен вариант неподготовленного прайс листа, т.е. произвольного формата, то это конечно только плюс) в котором
будут следующие столбцы:
1) Название товарной категории
2) Название товарной группы
3) Название Торговой марки
4) Артикул
5) Наименование товара
6) Цена 1
7) Цена 2
8) Цена 3
При запуске обработчика он должен предложить выбор столбцов в которых необходимо произвести замену цен, замена может быть в любом сочетании:
- только Цена 1
- только Цена 2
- только Цена 3
- только Цена 1 и 2
- только Цена 1 и 3
- только Цена 2 и 3
- все цены (1, 2 и 3)
- либо никакой из столбцов для получения просто статистики сопоставления
баз (прайса эксель и базы магазина).
Выбор столбцов цен разумно предложить, например, чекбоксами.
При замене цен обработчик должен руководствоваться следующим
алгоритмом: сопоставлять артикулы прайса и базы и, в случае отличия
цен, заменять их в базе.
По окончанию работы обработчика должна быть выведена информация в виде
листинга следующего содержания:
- обнаружено товаров в базе магазина: ХХХ товаров
- обнаружено товаров в прайсе: YYY товаров
- сопоставлено по артикулам ZZZ товаров (это не обязательно равно
разнице XXX и ZZZ так как в магазине (ХХХ) могут быть и иные товары не
представленные в рассматриваемом прайсе)
- заменено при несовпадении цен по каждому из выбранных столбцов
столько то товаров
- отсутствуют в базе следующие товары из прайса (листинг всех
отсутствующих товаров с выводом всех восьми столбцов, либо созданный
новый прайс эксель для скачивания с этими товарами)
- отсутствуют в прайсе следующие товары из базы (листинг всех
отсутствующих товаров с выводом всех восьми столбцов (при этом первые
три столбца заменить на Категорию-Подватегорию1-Подкатегорию2 из базы
магазина), либо созданный новый прайс эксель для скачивания с этими
товарами).
Желательно осуществить выгрузку цен из обработчика напрямую в базу данных интернет-магазина.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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