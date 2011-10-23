Исправить Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Необходимо подправить недоработку в Vamshop. А именно разделение большого количества найденных товаров на страницы http://awesomescreenshot.com/039mrlj39

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14 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров