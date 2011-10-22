Разработка модуля поиска для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок245 просмотров

CMS Joomla + Virtuemart

Необходимо разработать на сайте модуль поиска по коду товара, с выдачей в результатах поиска искомого товара + его аналогогов, код которых частично скрыт от посетителей сайта. Подробности при переписке.

Joomla
14 лет назад
GarikXP
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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