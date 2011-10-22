Простой парсер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки325 просмотров

Нужно написать простой парсер для http://www.sos-vete-bw.be/forum/profile.php. Нужно спарсить страници

http://www.sos-vete-bw.be/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1...~ и собрать урлы из строки Sitio Web:

Например для http://www.sos-vete-bw.be/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=724815 получаем http://compra-viagra.com.es/comprar-levitra-online.asp

14 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

enigmatic666
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все ок
Все хорошо
kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень понравилась работа, человек справился с задачей за пару минут и не задал вопросов. Все супер :)
Всё ок, продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

enigmatic666
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад