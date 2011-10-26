Требуется закончить сайт WordPress

Ребята нужна ваша помощь для завершения очень простого сайта.

Сайт сделан на 90% (WordPress)

Нужно:

1) сменить плагин в котором меняются фотки с ссылками на другие страницы сайта.(нынешний очень глючный)

2) сделать подвал сайта, на главной и на других разделах сайта.

3) разместить в подвале сайта логотип с прямой ссылкой на другой сайт.

Понимаю что сумма 20$ это капля в море, но всё же, буду признателен, если кто-то сможет взяться за это дело.

Оставляйте свои контактные данные или пишите в ЛС.