Требуется закончить сайт WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок212 просмотров

Ребята нужна ваша помощь для завершения очень простого сайта.

Сайт сделан на 90% (WordPress)

Нужно:

1) сменить плагин в котором меняются фотки с ссылками на другие страницы сайта.(нынешний очень глючный)

2) сделать подвал сайта, на главной и на других разделах сайта.

3) разместить в подвале сайта логотип с прямой ссылкой на другой сайт.

Понимаю что сумма 20$ это капля в море, но всё же, буду признателен, если кто-то сможет взяться за это дело.

Оставляйте свои контактные данные или пишите в ЛС.

WordPress
14 лет назад
freshmusic
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Нужно было закончить сайт и очень хорошо, что Я обратился именно к этому человеку. Профессионал своего дела, сделал всё в срок, без каких либо претензий, рекомендую.
Отличный заказчик, чёткое задание, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад