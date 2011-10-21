Срочно нужна консультация спеца по SOAP, WSDL, XML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Господа, нужен спец, который научит как читать, формировать запросы и получать ответы по SOAP и WSDL протоколу.

Есть конкретные примеры. Используя при этом PHP.

PHP
14 лет назад
neboskreb
Петрова 
31 год
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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