ТЗ прикрепил. Более подробно расскажу исполнителю В идеале если еще с дизайном (надо будет ооочень мало) и с flash-рисунком на главной. Но это не обязательно Пишите сроки (не жмут), цену и прочее ...
Парсер видео ВКонтакте
нужен парсер видео контакта на вордпресс сайт, вывод видео через uppod
Заявки фрилансеров
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