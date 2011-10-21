Подключить модуль Ruspo в нужном дизайне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Требуется подключить поисковый туристический модуль ruspo к сайту. Сам модуль должен выглядеть так же как на дизайне. http://tour.indextest.ru/index2_1.html

HTML
14 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров