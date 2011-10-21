Drupal + UberCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

Нужен программист который хорошо разбирается в интернет магазинах созданных на связке Dupal + Ubercart

на сайте oriental-way.ru при завершении заказа возникает ошибка, (на самом последнем шаге)

"Невозможно отправить e-mail. Свяжитесь с администратором, если проблема возникнет вновь."

Само письмо с деталями о заказе не доходит.

Сначала я думал что ошибка возникает из за настроек хостинга. Но это не так. Так как на этом же хостинге у меня стоял такой же магазин но на нем все работает.

Drupal
14 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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