Drupal + UberCart

Нужен программист который хорошо разбирается в интернет магазинах созданных на связке Dupal + Ubercart

на сайте oriental-way.ru при завершении заказа возникает ошибка, (на самом последнем шаге)

"Невозможно отправить e-mail. Свяжитесь с администратором, если проблема возникнет вновь."

Само письмо с деталями о заказе не доходит.

Сначала я думал что ошибка возникает из за настроек хостинга. Но это не так. Так как на этом же хостинге у меня стоял такой же магазин но на нем все работает.