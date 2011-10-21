Конструкторы на Flash

Ищу специалиста AS3 для создания конструктора по нанесению стикеров на мобильные телефоны. Со следующим функционалом: выборка картинки из базы, загрузка своей картинки

перемещение , поворот и рисайз картинки. А также нанесение надписей (смена шрифта, цвета). От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки (дизайн интефейса будет дан). Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы с 3Д движками, так как следующий заказ будет связан с конструктором 3Д (нанесение картинки на алюминиевую банку).