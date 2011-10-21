Создать сайт-клон (доработка решения). Есть все изображения, функционал разработан, необходима СЕО-оптимизация. сайт- 100minut.ru/ от вас-сколько будет стоить?сколько времени понадобится?
Конструкторы на Flash
Ищу специалиста AS3 для создания конструктора по нанесению стикеров на мобильные телефоны. Со следующим функционалом: выборка картинки из базы, загрузка своей картинки
перемещение , поворот и рисайз картинки. А также нанесение надписей (смена шрифта, цвета). От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки (дизайн интефейса будет дан). Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы с 3Д движками, так как следующий заказ будет связан с конструктором 3Д (нанесение картинки на алюминиевую банку).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется разработанный скрипт для расчета персональных гороскопов. Скрипт описан на странице http://astrohit.com/scripts/ Там же можно скачать этот скрипт и установить его на сайте с простым движком на HTML, PHP. Инструкция ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день Ув. Веб-программисты Хочу создать проект, что-то наподобие ТВ канал, с возможностью расписываю на неделю передачи свои в интернете. Возможно предвидеться создать небольшой двиг, хочу услышать ваши предложение и сумму $. ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта http://fex.net/ в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2 и ...Закрыт14 лет назад
- $250
Для плагина "Мониторинг обменных пунктов" demo.best-curs.info необходимо дописать партнерскую программу. ТЗ на партнерскую программу во вложение. Кто может реализовать?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо по-другому вывести информацию в компоненте docman. Толковому программисту работы до 1 часа. Полное тз исполнителю.Закрыт14 лет назад
Добрый день. Необходим скрипт рейтинга, краткое т3. Обычный рейтинг при голосовании посетителем поднимает сайт в рейтинге на пункт выше. (пример: http://l2top.ru http://la2.mmotop.ru/ ) Статистика по параметрам , проголосовали, перешли ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
CMS 1C-Bitrix - Expert В рамках проекта Dr. Oetker необходимо сделать конкурс с обучением и тестированием пользователей. Сроки сжатые, до 15 ноября сайт уже должен работать. Работа включает ...Закрыт13 лет назад
Нужно для флеш сайта сделать три небольших скрипта на PHP. Работа в связке с флешером, которой имеет большой опыт работы с PHP программистами и он скажем в какой форме будет отправлять или получать данные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересует доработка сайта компании «Поколение», с осуществлением последующей тех. поддержки. http://www.pokolenie-spb.ru/ (он же поколение-спб.рф) Данный сайт написан на PHP+JavaScript+MySQL в качестве базы. (Сервер, скорее всего, Apache, может, сверху nginx, хотя вряд ли.) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад