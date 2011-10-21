Joomla. Вывод информации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Необходимо по-другому вывести информацию в компоненте docman. Толковому программисту работы до 1 часа. Полное тз исполнителю.

Joomla
14 лет назад
carfan
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров