Верстка и разработка программной части

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В рамках проекта Dr. Oetker необходимо сделать конкурс с обучением и тестированием пользователей.

Сроки сжатые, до 15 ноября сайт уже должен работать.

Работа включает в себя верстку и разработку программной части.

Оплата и предоставление дополнительных материалов оговаривается после утверждения кандидата.

По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

Механика проведения конкурса.

1. Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

2. Зарегистрироваться на сайте или войти через одну из социальных сетей (Одноклассники, Facebook, Вконтакте)

3. Пройти обучение в разделе ЛЕКЦИИ. А именно прочитать информацию организатора на темы:

......a. Секреты дрожжевого теста

......b. Секреты пышного бездрожжевого теста

......c. Секреты приготовления кружевных блинов

......d. Секреты пикантной начинки

......e. Секреты декора блюд. Каждому блюдо – украшение по вкусу

......f. Секреты красивой фотографии приготовленных шедевров

......g. Секреты сервировки и подачи блюд

......i. После каждого урока, участник проходит мини тест на закреплении знаний. Тест состоит из 3-5 вопросов.

............1. После прохождения седьмого теста выдается КОРОННОЕ ЗАДАНИЕ после выкладывания фото задания выдается диплом

..................ii. При неправильном ответе на вопросы теста всплывает подсказка: Вы ответили не верно, ответьте на вопрос еще раз.

........................1. Участник может отвечать на вопросы сколько угодно раз пока не ответит правильно.

4. Приготовить КОРОННОЕ ЗАДАНИЕ. Коронное задание состоит из задания на приготовления определенного блюда, это может быть:

......a. Торт по рецепту с использованием продуктов марки

......b. Пирог по рецепту с использованием продуктов марки

......c. Праздничный обед

......d. Праздничный ужин

............i. Необходимо приготовить блюда/ужин/обед, сделать фотографию и выложить фотографию в личном кабинете

............ii. Коронное задание становится доступным только после прохождения всех уроков.

............iii. Можно загрузить только одну фотографию коронного блюда а также описание блюда

............iv. После прохождения фотографии модерации (что составляет 1 рабочий день) фотография попадает в галерею дипломных работ всех участников.

............v. В галерее работ можно проголосовать за понравившуюся фотографию по 5-ти бальной шкале, где 5 – высший бал, 1- наименьший.

............vi. Голосовать могут все зарегистрированные (а также вошедшие через Социальный плагин на сайт) посетители. Один участник может проголосовать только один раз. Участник не может проголосовать за свою фотографию. При спорных моментах решающим является мнение авторитетной комиссии поваров, сотрудников отдела маркетинга и разработки нового продукта компании

............vii. Проводится суммарная оценка баллов за фото – на экране вводится средняя оценка за фотографию

5. По окончании Акции подводятся итоги голосования:

......a. 5 работ которые набрали максимальное кол-во голосов становятся обладателем Приза – "Историческая коллекция" компании

......b. 3 лучшие работы выбираются также по мнению компетентного жюри (представитель компании). Данные победители получают супер приз:

............i. Варианты главного приза

..................1. Сертификат на прохождение кулинарных курса/курсов

..................2. Кулинарный тур в Германию на родину Компании

6. В диплом есть возможность добавить фотографию без возможности масштабирования и передвигания, которую может загрузить пользователь.

......a. После формирования дизайна диплома его можно распечатать в формате А4

......b. Диплом возможно расшарить в социальную сеть, в таком случае у пользователя на стене в СС появляется ссылка: Мария Иванова успешно закончила «Академию кулинарного искусства Dr Oetker» и появляется изображение диплома.

......c. Диплом хостится в личном кабинете участника

7. Помимо заданий есть возможность выложить свой рецепт блюда: его текстовое описание и фотография) в момент выкладывания рецепта и фото к нему пользователем дб предложена форма для заполнения, где пользователь дб указать вид блюда: Десерт, Основное блюдо, Салат и т.д., чтобы затем в общей галерее создать структуру с классификацией по видам блюд.

8. Все фотоизображения на сайте проходят предмодерацию в течении одного рабочего дня

9. Сроки проведения Акции. Акция проходит с 15 ноября 2011 года по 15 января 2011 года.