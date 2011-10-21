Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql подробнее при беседе.
Создать фотогалерею на WordPress
обязательно наличие телефона и присутствие в скайпе во время работы.
подробности см. на картинке.
Заявки фрилансеров
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