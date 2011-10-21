1)Требуется написания скриптов калькуляторов ОСАГО и КАСКО (с отправкой на e-mail) 2)Требуется встроить данные скрипты в движок (с движком пока не определился, готов рассмотреть варианты) +Доп. сделать ...
Личный кабинет (игровой) Php+sql
Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql
подробнее при беседе.
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