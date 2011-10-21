Личный кабинет (игровой) Php+sql

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок270 просмотров

Есть скрипты готовые, + надо написать еще пару. Все это соединить. среда: php+sql

подробнее при беседе.

PHPSQL
13 лет назад
Dr2co
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров