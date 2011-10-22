Поправить баг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки173 просмотра

Проект: v7zvezd.ru

в IE не отображается баннер крупные на главной - крутилка!

написан вроде на куери!

Без цен не рассматирваю заявки!

14 лет назад
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Очень трудолюбивый человек. Словами не бросается! Спасибо за работу!
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад