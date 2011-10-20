Верстка OpenCart + немного программирование

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок316 просмотров

Верстка простого макета (Стандартная структура OpenC) OpenCart + немного программирование.

Дизайн готов в PSD

Сроки до 20 дней, все гениально и просто для спеца в OpenCart - движок простой.

РАБОТА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ В ПОРТФОЛИО.

ТЗ и скрины макета в личку

Opencart
13 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров