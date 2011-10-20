Торговая площадка

Необходим функционал торговой площадки по типу скрипта http://awebcom.com/show.php?contentid=30 . Недостаток данного скрипта - лицензия не позволяет сделать поддоменность и прикрепление доменов к пользовательским магазинам.

Товары продаются как по фиксированной цене так и в виде аукционов.

Внутренний портал поиска работы (job портал)

Основная функциональность БОЛЬШЕ чем на http://awebcom.com/show.php?contentid=30 :

1. Кабинет продавца товаров (с большим количеством настроек, желетелен функционал админки kak vamshop.ru)

2. Кабинет покупателя товаров

3. Админский многофункциональный кабинет

4. Интерфейс сайта с гибкими настройками поиска и выдачи структуированной информации для пользователей

5. Система безопасных сделок (приблизительно как на веблансере) с оплатой он-лайн платежами

6. Возможность подключения множества способов оплат в пользовательских магазинах

7. Возможность прикрепления доменов к пользовательским магазинам самими пользователями.

8. Импорт-экспорт товаров между пользовательскими магазинами.

9. Возможность импорта из 1С

Очень желательно что-бы шаблоны пользовательских магазинов лежали раздельно, т.к. далее планируется сделать конструктор шаблонов.

ТЗ будет, кто уловил вышеописанное без ТЗ, указывайте цены и сроки.

RE: С импортом из 1С сами решим, в задание не входит.