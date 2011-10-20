Нужно сделать парсер изображений с адалт-сайта. Задачи парсера: 1. Собрать изображения. 2. Изменить их размеры до заданных в настройках и сохранить на сервере по фтп. 3. Вывести ...
Торговая площадка
Необходим функционал торговой площадки по типу скрипта http://awebcom.com/show.php?contentid=30 . Недостаток данного скрипта - лицензия не позволяет сделать поддоменность и прикрепление доменов к пользовательским магазинам.
Товары продаются как по фиксированной цене так и в виде аукционов.
Внутренний портал поиска работы (job портал)
Основная функциональность БОЛЬШЕ чем на http://awebcom.com/show.php?contentid=30 :
1. Кабинет продавца товаров (с большим количеством настроек, желетелен функционал админки kak vamshop.ru)
2. Кабинет покупателя товаров
3. Админский многофункциональный кабинет
4. Интерфейс сайта с гибкими настройками поиска и выдачи структуированной информации для пользователей
5. Система безопасных сделок (приблизительно как на веблансере) с оплатой он-лайн платежами
6. Возможность подключения множества способов оплат в пользовательских магазинах
7. Возможность прикрепления доменов к пользовательским магазинам самими пользователями.
8. Импорт-экспорт товаров между пользовательскими магазинами.
9. Возможность импорта из 1С
Очень желательно что-бы шаблоны пользовательских магазинов лежали раздельно, т.к. далее планируется сделать конструктор шаблонов.
ТЗ будет, кто уловил вышеописанное без ТЗ, указывайте цены и сроки.
RE: С импортом из 1С сами решим, в задание не входит.
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