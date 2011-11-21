Парсер изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки375 просмотров

Нужно сделать парсер изображений с адалт-сайта.

Задачи парсера:

1. Собрать изображения.

2. Изменить их размеры до заданных в настройках и сохранить на сервере по фтп.

3. Вывести изображения на сайте.

Плюс нужны возможности добавлять описания и названия фотосетов и категорий.

В заявке сообщите предварительную стоимость и срок работы. Если нужно подробное описание задачи, напишите личку.

13 лет назад
sander
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$300
10 дней
Результатом и процессом сотрудничества с Владимиром я доволен. Особенно порадовала оперативность внесения изменений и доработок.
Сотрудничеством с Александром остался полностью доволен. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад