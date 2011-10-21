Написать парсер.

$100
  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок176 просмотров

Добрый день ! Необходимо написать парсер с файла pdf (приложение)

в таблицу БД (dump) в приложении.

1. Поверочные газовые смеси с 102-139стр

category_id = 640

Регистрационный номер - в ячейку model

Компонентный состав - в ячейку description

Номинальные значения объемной (молярной) доли определяемого компонента - в ячейку brand

Пределы допускаемого отклонения - в ячейку guarantee

Пределы допускаемой погрешности - в ячейку quantity

Разряд - в ячейку price

млн-1 (ррт) - в ячейку old_price

2.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ с 68-75стр

category_id = 636

поле № - в ячейку brand

поле название - в ячейку model

Поле ед. изм - в ячейку guarantee

4.ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, АГАРЫ И ВАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ с 95-101

category_id = 638

поле № - в ячейку brand

поле название - в ячейку model

Поле ед. изм или фасовка - в ячейку guarantee

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

ivan_11
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$40
1 день
Иван справился с заданием точно в срок ! - Для меня это главное.
Четкая постановка задачи. Все ясно и понятно. Приятно было поработать.

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ivan_11
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
14 лет назад