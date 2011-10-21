Нужна готовая галлерея с категориями и подкатегориями. Посмотрю все варианты.
Написать парсер.
Добрый день ! Необходимо написать парсер с файла pdf (приложение)
в таблицу БД (dump) в приложении.
1. Поверочные газовые смеси с 102-139стр
category_id = 640
Регистрационный номер - в ячейку model
Компонентный состав - в ячейку description
Номинальные значения объемной (молярной) доли определяемого компонента - в ячейку brand
Пределы допускаемого отклонения - в ячейку guarantee
Пределы допускаемой погрешности - в ячейку quantity
Разряд - в ячейку price
млн-1 (ррт) - в ячейку old_price
2.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ с 68-75стр
category_id = 636
поле № - в ячейку brand
поле название - в ячейку model
Поле ед. изм - в ячейку guarantee
4.ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, АГАРЫ И ВАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ с 95-101
category_id = 638
поле № - в ячейку brand
поле название - в ячейку model
Поле ед. изм или фасовка - в ячейку guarantee
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