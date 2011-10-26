Приватно для Левченко Сергей (viprub4ik)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки128 просмотров

Натянуть на движок готовый сайт.

14 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$20
1 день
Очень грамотный и ответственный исполнитель, все сделал хорошо. Что очень ценно - всегда быстро отвечает на сообщения и в целом хорошо ориентируется в вопросе.
Все чётко, адекватный заказчик, отлично сработались, продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад