На сайте завелась нечистая сила. Шлет спам, отключает CSS, редиректит без разрешения. Необходимо найти, уничтожить, предотвратить повторное заселение.
Подправить постраничную навигацию на DLE
Требуется подправить постраничную навигацию тегов.
Сейчас отображает так: "Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Далее", тоесть дублирует страницы и создает несуществующие.
Требуется так: "Назад 1 2 3 4 ... 7 8 9 Далее"
Жду предложений.
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