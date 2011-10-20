Подправить постраничную навигацию на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки114 просмотров

Требуется подправить постраничную навигацию тегов.

Сейчас отображает так: "Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Далее", тоесть дублирует страницы и создает несуществующие.

Требуется так: "Назад 1 2 3 4 ... 7 8 9 Далее"

Жду предложений.

DLE
14 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Мастера своего дела. Быстро помог в решение двух проблем, причем вторую проблему сделал абсолютно бесплатно, быстро и качественно. Оставил положительные впечатления о себе. Теперь буду всегда обращаться к Сергею за помощью. Спасибо Вам большое!
Задание. Проверка. Оплата. Между этими пунктами 1-2 минуты. Все быстро и строго по договоренности. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад