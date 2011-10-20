Подправить постраничную навигацию на DLE

Мастера своего дела. Быстро помог в решение двух проблем, причем вторую проблему сделал абсолютно бесплатно, быстро и качественно. Оставил положительные впечатления о себе. Теперь буду всегда обращаться к Сергею за помощью. Спасибо Вам большое!