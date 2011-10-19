Здравствуйте. Необходим программист или пара программистов работающих в паре для создания портала магазинов. Подробности при переписке. Бюджет 900-1100$
Кровельный калькулятор
Разработка калькулятора для расчета стоимости кровли (металлочерепица), нужен человек уже делавший нечто подобное (со знанием формул расчета).
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