Доработать видеочат

Здравствуйте.

Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист который делал видеочат сильно занят и не может даже в полном объёме проконсультировать по решению данной проблемы.

Есть несколько решений данной проблемы:

1) Использовать стратус 2 где видео передаётся от наблюдателя к наблюдателю снижая нагрузку на вещателя видео.

2) Перейти на технологию RTMP – передачи видео через сервер. Но здесь лицензия от адоба насколько я знаю стоит от 1200 $, а так же затраты на сервера и трафик.

3) Ограничение наблюдателей – снизит нагрузку на вещателей видеопотока, но приведёт к негативным последствиям.

Итак, мне хотелось бы найти решение данной проблемы, а так же исполнителя заказа.

Буду рад Вашим советам. Оставляйте заявки.

Skype: gabarit007