Здравствуйте. Необходим программист или пара программистов работающих в паре для создания портала магазинов. Подробности при переписке. Бюджет 900-1100$
Доработать видеочат
Здравствуйте.
Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист который делал видеочат сильно занят и не может даже в полном объёме проконсультировать по решению данной проблемы.
Есть несколько решений данной проблемы:
1) Использовать стратус 2 где видео передаётся от наблюдателя к наблюдателю снижая нагрузку на вещателя видео.
2) Перейти на технологию RTMP – передачи видео через сервер. Но здесь лицензия от адоба насколько я знаю стоит от 1200 $, а так же затраты на сервера и трафик.
3) Ограничение наблюдателей – снизит нагрузку на вещателей видеопотока, но приведёт к негативным последствиям.
Итак, мне хотелось бы найти решение данной проблемы, а так же исполнителя заказа.
Буду рад Вашим советам. Оставляйте заявки.
Skype: gabarit007
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