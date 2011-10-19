Отсылка данных с текстового поля.

Есть примитивная страничка с 2 текстовыми полями:

1) имя пользователя.

2) пароль.

Пользователь вводит свое имя пользователи и пароль, эти данный идут к нам на почту, а страница переходит по определенной ссылке.

Если пользователь до этого сохранил свое имя пользователя на этом сайте, то имя пользователя должно автоматически появится в поле - имя пользователя, останется только ввести пароль. (кукес)

Регистрация и база пользователей на сайте уже готова, эта страница всего лишь для статистики.

И все! Легко!