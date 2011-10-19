Здравствуйте Профессионалы! Мне нужна помощь в доработки сайта на joomla компонент магазина virtuemart! Опишу потребность, и исходя из этого попробую составить тех. задание. Есть сайт, который должен работать и приносит деньги=) ...
Отсылка данных с текстового поля.
Есть примитивная страничка с 2 текстовыми полями:
1) имя пользователя.
2) пароль.
Пользователь вводит свое имя пользователи и пароль, эти данный идут к нам на почту, а страница переходит по определенной ссылке.
Если пользователь до этого сохранил свое имя пользователя на этом сайте, то имя пользователя должно автоматически появится в поле - имя пользователя, останется только ввести пароль. (кукес)
Регистрация и база пользователей на сайте уже готова, эта страница всего лишь для статистики.
И все! Легко!
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