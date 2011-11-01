Сделать форму расчета как на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок135 просмотров

Нужно сделать такую же форму как на этом сайте – http://srokredit.ru/proektnoe-sro/raschet-stoimosti-vstuplenija-v-proektnoe-sro/ и интегрировать в html шаблон.

Вот здесь весь список пунктов которые нужны – http://www.all-sro.ru/legislation/order_624/building

HTML
14 лет назад
gatchinaru
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Хороший адекватный програмист. Реализовал достаточно сложный функционал. Быстро и оперативно. Рекомендую для работы.
Хороший заказчик! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад