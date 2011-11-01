Здравствуйте Профессионалы! Мне нужна помощь в доработки сайта на joomla компонент магазина virtuemart! Опишу потребность, и исходя из этого попробую составить тех. задание. Есть сайт, который должен работать и приносит деньги=) ...
Сделать форму расчета как на сайте
Нужно сделать такую же форму как на этом сайте – http://srokredit.ru/proektnoe-sro/raschet-stoimosti-vstuplenija-v-proektnoe-sro/ и интегрировать в html шаблон.
Вот здесь весь список пунктов которые нужны – http://www.all-sro.ru/legislation/order_624/building
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