Доработка магазина на Joomla с исп. Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1) Автоматический импорт свойств товаров в 1С через битрикс в список типов товаров в Virtuemarke

2) Доработать модуль фильтрации Cherry Picker http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-products-search/10328

Joomla
14 лет назад
lifescore
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров