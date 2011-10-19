Правка шаблона Джумла

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Завершен4 заявки152 просмотра

Есть сайит: http://veseliil.com/honda/ на joomla

Проблема: сползает правое меню вниз на внутренних страницах сайта.

От вас жду цену и время!

Joomla
14 лет назад
PROGod
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Спасибо большое Денису, за четко и грамотно выполненую работу. Все сделано быстро и качественно. Рекомендую! Если хотите качества, обращайтесь к Денису.
Марина грамотно поставила задачу. Оперативно проверила и оплатила работу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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