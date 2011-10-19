Навеска нового дизайна и доработка функционала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

На существующий сайт необходимо навесить новый дизайн и доработать функционал сайта

предпочтение отдается настроенным на дальнейшее сотрудничество и находящимся на территории РФ

вся необходимая информация лежит в аттаче

14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnnyBushy
Евгений 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
15 дней

Заявки фрилансеров

JohnnyBushy
Евгений 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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