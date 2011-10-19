SEF для Virtuemart

Необходимо сделать редирект, со страницы регистрации на нужную нам страницу. То есть новый пользователь хочет зарегистрироваться на сайте (WordPress), нажимает кнопку регистрация, вводит логин и e-mail, нажимает ОК и вместо страницы с информацией о том ...