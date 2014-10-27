Макеты сверстаны в html+css, требуется интеграция в DLE 9.4 Макеты и подробности в личку... Бюджет не высокий, цены просьба не ломить.
Скрипт приема платежей через PayPal
Вкратце задача такая – сделать программу, которая создает счет и ссылку на него. Далее открыв эту ссылку можно увидеть сумму, основание счета и кнопку Оплатить через PayPal. (Далее планируем подключить еще робокассу или что-то подобное). После нажатия кнопки запускается процесс авторизации и оплаты на сайте PayPal, а после результата выводится финальная страница с результатом транзакции.
Теперь подробнее.
1. Скрипт php+mysql должен работать из одной папки, где будут находиться все файлы, шаблоны верстки можно загрузить в подпапки, чтобы компактнее все было. Важно чтобы с путями проблем не было, чтобы все на сайте работало после размещения в папку типа /paypal/
2. Все настройки хранить в файле настроек, желательно в зашифрованном виде (тут выслушаю предложения)
3. файл типа admin.php запускает авторизацию, после входа получаем ссылки – список счетов и новый счет. При просмотре списка счетов можно видеть дату выставления, кому выставлен, сумму, статус, метка оплаты.
4. Теперь информация о счете:
- номер счета (цифры, буквы)
- дата создания счета
- срок действия (сколько времени будет доступна ссылка на счет для пользователя, 0 – бессрочно)
- плательщик
- сумма
- валюта (рубли, евро, доллары)
- основание
- метка оплаты
- примечания админа
- код md5 для ссылки на счет (закодировать сумму+метку времени)
- язык счета (рус/англ/исп – для самих форм счетов и для ответов)
возможно еще какие-то поля потребуются для хранения инфо от paypal
5. После создания счета мы получаем ссылку вида invoice.php?id=**** где звездочки и говорят о номере счета в виде md5. Если введен неверный md5 или не введен вообще, то выдать страницу с предложением обратиться за счетом на емейл из настроек. При нажатии правильной и действующей (если срок не истек) ссылки выводится счет в нужном языке с кнопкой для оплаты через PayPal. Далее нажимается кнопка и осуществляется оплата. По результату выдается ответ на том же языке
6. О результате каждой операции успешной оплаты надо сообщить уведомлением на емейл админа из настроек
В идеале еще и яндекс деньги и вебмани сделать, тогда понадобится метка – чем оплачено, можно попробовать через сервис типа робокасса.
Жду предложений по срокам и цене, желательно чтобы у вас уже был опыт работы с пейпал.
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