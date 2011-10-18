Создание онлайн корзины заказов

Имеется сайт заказа суши: megasushi-spb.ru (написан на asp dot net 2, но в принципе,язык не так важен, если есть предпочтения по языку - предлагайте, само собой учитывая цену за разработку) Так же локальная программа-справочник для ввода данных заказа(телефон, адрес, время доставки и т.д.

Требуется:

1. Создать и прикрутить к сайту онлайн корзину(либо разработка с 0 , если др. язык). Создать связь с локальным справочником.(вывод заказа в справочнике)

2. Создать административную часть(регистрация пользователей, учет общей суммы заказов...)

Жду ваших предложений(сумма, сроки).