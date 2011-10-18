Создать сайт каталог предприятий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок200 просмотров

Нужно сделать сайт каталог предприятий.Дизайн готовый сверстанный.ТЗ при дальнейшей переписки.От Вас цена и на каком движке готовы реализовать.Оплату гарантирую.

14 лет назад
badric
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Портал на Drupal.

    Необходимо разработать интернет-портал. CMS Drupal и только Drupal другое не предлагать! Дизайн есть. PSD ТЗ в приложении. Скрины – http://gosresheniya.ru/Screens.zip Срок – 1 календарный месяц на основную разработку. ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка онлайн сервиса.

    $1000

    Консультации, доработка и оформление ТЗ для разработки высоконагруженного SaaS сервиса. Калькуляция стоимости и временных затрат. Консультации по составу команды и методам разработки. Желательно Санкт-Петербург. Руководство и участие в дальнейшей разработке, по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание конструктора для сайта

    Добрый день! Требуется создать конструктор и привязать его к шаблонному сайта на joomla . Тематика, идея, функционал конструктора можно посмотреть на сайте образце http://www.tshirtprint.co.uk/ Прикрепляю Тз по-скольку алгоритм подачи информации будет немного ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить RSS поток для Яндекс.Новости.

    Добрый день, есть сайт "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Он работает на Вордпресс. Для него нужно настроить RSS поток для экспорта новостей в Яндекс.Новости. Файл в XML. Пробовал плагин - не работает. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая БД в вебе под ключ

    $1000

    Добрый день! Задача: сделать 2 странице в вебе. 1 страница содержить форму по с возможностью редактирования данных, добавления и удаления строк. 2 страница содержит графики, аггрегирующие информацию со ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка интернет-магазина и парсеров

    Опытный веб программист для магазина 1-Доработка интернет магазина 2-Доработка существующих парсеров/загрузчиков магазина с сайтов поставщиков. Парсер/загрузчик сайтов поставщиков (загрузка товаров в базу с фото с эксель и саита, установка цен, и ежедневное авто-обновление ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад