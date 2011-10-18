Макеты сверстаны в html+css, требуется интеграция в DLE 9.4 Макеты и подробности в личку... Бюджет не высокий, цены просьба не ломить.
Создать сайт каталог предприятий
Нужно сделать сайт каталог предприятий.Дизайн готовый сверстанный.ТЗ при дальнейшей переписки.От Вас цена и на каком движке готовы реализовать.Оплату гарантирую.
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