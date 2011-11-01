Настройка сайта на Wordpress.

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Закрыт6 заявок176 просмотров

Нужно сделать несколько несложных изменений на сайте poka.kiev.ua, а именно:

- установить плагин календарь событий

- настроить правое меню

- исправить ошибки

WordPress
14 лет назад
howfar
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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