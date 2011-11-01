Добрый день! Задача: сделать 2 странице в вебе. 1 страница содержить форму по с возможностью редактирования данных, добавления и удаления строк. 2 страница содержит графики, аггрегирующие информацию со ...
Настройка сайта на Wordpress.
Нужно сделать несколько несложных изменений на сайте poka.kiev.ua, а именно:
- установить плагин календарь событий
- настроить правое меню
- исправить ошибки
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