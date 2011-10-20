Нужна помощь - гео скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки149 просмотров

Задача:

При заходе на сайт нужно чтобы пользователя перебрасывало в его регион.

Например: если пользователь из москвы заходит на сайт то он попадает в www.test.ru/moscow, если из самары то www.test.ru/samara

14 лет назад
griale
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Дмитрий очень хорошо выполнил поставленную задачу, и помог до настроить 5+
Были предоставлены четкие и понятные указания для работы, а результат был моментально оплачен. Спасибо!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад