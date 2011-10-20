итак есть алгоритм просчета биржегого индекса на пхп/mysql в базе 3 таблицы а) настройки индекса б) данные по продажам ц) индексы ...
Нужна помощь - гео скрипт
Задача:
При заходе на сайт нужно чтобы пользователя перебрасывало в его регион.
Например: если пользователь из москвы заходит на сайт то он попадает в www.test.ru/moscow, если из самары то www.test.ru/samara
Выбранный исполнитель
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