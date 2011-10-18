Написать "компонент" для джумла 1.5

делаем сайт. для него надо дописать следующий модуль:

в подвале поле "введите код" - см. диз main (на всех страницах)

Логика: будет 150 кодов (заказчик предоставит, на данный момент сделать несколько пробных), которые вводятся в окно «Введите секретный код».

При верно введенном коде(идет сверка с фиксированными кодами, они меняться не будут) идет переход на другую страницу (не суть важно какую).

При неверно введенном пароле - выдается сообщение "код не верен. подробнее здесь (ссылка на страницу).

оплата по факту - плачу всегда - см. отзывы или безопаска.

срок жестко - 21 октября, край 24 октября (понедельник утро)