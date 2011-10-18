Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта io.ua в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2
Написать "компонент" для джумла 1.5
делаем сайт. для него надо дописать следующий модуль:
в подвале поле "введите код" - см. диз main (на всех страницах)
Логика: будет 150 кодов (заказчик предоставит, на данный момент сделать несколько пробных), которые вводятся в окно «Введите секретный код».
При верно введенном коде(идет сверка с фиксированными кодами, они меняться не будут) идет переход на другую страницу (не суть важно какую).
При неверно введенном пароле - выдается сообщение "код не верен. подробнее здесь (ссылка на страницу).
оплата по факту - плачу всегда - см. отзывы или безопаска.
срок жестко - 21 октября, край 24 октября (понедельник утро)
Заявки фрилансеров
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