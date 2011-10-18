Идея такова, есть скрипт прикручен к ДЛЕ, суть в получении с почтовика писем и публикация на сайте. Он работает но иногда получаем чистый лист ( исходник нормальный) иногда битая кодировка, иногда режет половину макета ...
Модуль для движка WordPress
Имеется разработанный скрипт для расчета персональных гороскопов.
Скрипт описан на странице http://astrohit.com/scripts/
Там же можно скачать этот скрипт и установить его на сайте с простым движком на HTML, PHP.
Инструкция по установке находится в том же архиве, где и сам скрипт ( http://astrohit.com/scripts/z_02.php).
Задача:
Сделать модуль для движка WordPress, чтобы форма для вызова скрипта гороскопов располагалась на выбранной странице блога на WordPress, в центре страницы, но не в боковых колонках. Лучше, чтобы результат расчета гороскопов, как и в примере, выдавался на эту же страницу (по типу, как во фрейм).
Все файлы, составляющие сам скрипт, должны располагаться в корне сайта, в каталоге ../zhoroscop/
Кроме самого модуля, должна быть написана ПОДРОБНАЯ инcтрукция по его установке на сайт (блог) с движком WordPress.
Дополнительно должно быть описание, как закрыть эту страницу с вызовом гороскопа "SMS-замком" для продажи гороскопов за СМС-ку.
Оплату, как всегда, гарантируем по WebMoney.
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