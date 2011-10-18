Имеется разработанный скрипт для расчета персональных гороскопов.

Скрипт описан на странице http://astrohit.com/scripts/

Там же можно скачать этот скрипт и установить его на сайте с простым движком на HTML, PHP.

Инструкция по установке находится в том же архиве, где и сам скрипт ( http://astrohit.com/scripts/z_02.php).

Задача:

Сделать модуль для движка WordPress, чтобы форма для вызова скрипта гороскопов располагалась на выбранной странице блога на WordPress, в центре страницы, но не в боковых колонках. Лучше, чтобы результат расчета гороскопов, как и в примере, выдавался на эту же страницу (по типу, как во фрейм).

Все файлы, составляющие сам скрипт, должны располагаться в корне сайта, в каталоге ../zhoroscop/

Кроме самого модуля, должна быть написана ПОДРОБНАЯ инcтрукция по его установке на сайт (блог) с движком WordPress.

Дополнительно должно быть описание, как закрыть эту страницу с вызовом гороскопа "SMS-замком" для продажи гороскопов за СМС-ку.

Оплату, как всегда, гарантируем по WebMoney.