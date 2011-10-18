Здравствуйте.Есть сайт cyberstroyka.ru, нужно сделать такую вещь.

Создаём раздел на сайте "Видео", при переходе по ссылке попадаем на страницу где слева список

категорий видео, справа список всех видео ,в формате Название видео, под ним

автор(ссылка на профиль), превью видео, оценка данного видео.

При переходе на страницу с видео видим название видео под ним автор(ссылка

на профиль) само видео, его оценка и оценить видео(любой пользователь).

При выборе категории видео выводим тоже самое, только выводится видео

данной категории.

Увидеть видео могут все пользователи добавит только

зарегистрированные, при добавлении видео увеличивается репутация

добавившего видео пользователя как при добавлении портфолио

Список категорий добавить\удалить в админке, так же в админке список

всех видео, которые можно редактировать и удалять.