Mini CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Необходимо в очень короткие сроки сделать на PHP+MySQL мини CMS с возможностью дальнейшего дописания функций

- шаблон сайта через smarty

- поддержка мультиязычного сайта

- SEO Friendly URLs через mod_rewrite

- для каждой странички свои SEO теги

- фото галлерея

- форма обратной связи

- лёгкая админка редактирования меню и содержимого сайта, закачка и удаление фото.

MySQLPHP
14 лет назад
inteso
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров