Разработка модуля оплаты для VirtueMart, Shopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки97 просмотров

Подключение к платежной системе epay.kkb.kz Необходимо разработать модуль онлайн оплаты для вышеперечисленных систем. Иинструкция по подключению https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html

14 лет назад
impac
Мурат 
53 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров