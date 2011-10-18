Версия drupal- 6.22 есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter который нужно немного доработать. Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery] изображение, прикрепленные через imagefield ...
Разработка модуля оплаты для VirtueMart, Shopping
Подключение к платежной системе epay.kkb.kz Необходимо разработать модуль онлайн оплаты для вышеперечисленных систем. Иинструкция по подключению https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.html
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