Нужен скрипт прокрутки фото

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Завершен3 заявки171 просмотр

Нужно на JS реализован вот такой вот интересный элемент с прокруткой фото..пример работы

http://livedemo00.template-help.com/drupal_34524/

JavaScript
14 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Алексей сделал скрипт быстро и качественно, спасибо огромное за работу.
wemadefoxnever
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
wemadefoxnever
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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