Вот мой сайт http://cash-x.ru Нужно подключить счетчик кликов по баннеру на странице раскрутка сайта. Выполнить нужно быстро и качественно!
Нужен скрипт прокрутки фото
Нужно на JS реализован вот такой вот интересный элемент с прокруткой фото..пример работы
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